Figliuolo (continua a promettere): 'In arrivo sette milioni di dosi Pfizer' (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante l'ennesimo clamoroso colpo di scena della sospensione del vaccino Johnson&Johnson negli Usa, la campagna vaccinale anti - Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto. La ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante l'ennesimo clamoroso colpo di scena della sospensione del vaccino Johnson&Johnson negli Usa, la campagna vaccinale anti - Covid in Italia e in Europa potràre come previsto. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo continua Vaccini, in arrivo 300mila dosi Pfizer: over 65 e obesi, ora tocca a loro ...il personale scolastico la Regione ha chiesto come noto al commissario straordinario Figliuolo di ... I dati del contagio Continua la discesa del contagio: ieri 859 positivi in più, 78 ricoverati in meno ...

Figliuolo (continua a promettere): 'In arrivo sette milioni di dosi Pfizer' Vaccini, Figliuolo: "In arrivo altri 7 milioni di dosi Pfizer" "È iniziata intanto la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate presso gli aeroporti di ...

LIVE COVID-19 - Figliuolo: "Dal 10-15 maggio vaccinazioni in azienda". In Germania nuove restrizioni L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...

Altre dosi Pfizer per l'Italia: tiene la campagna vaccinale Dati alla mano, la campagna vaccinale anti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto, nonostante l'ennesimo colpo di scena della sospensione di Johnson&Johnson negli Usa. La fornitura ...

