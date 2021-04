Boldrini, il post sui social dopo l'intervento per un tumore (Di giovedì 15 aprile 2021) L'ex presidente della Camera Laura Boldrini, con un lungo messaggio su Facebook ha comunicato di essersi sottoposta ad un delicato intervento. Laura Boldrini malata, il post dall’ospedale: “L’intervento è andato bene ma il dolore è forte” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) L'ex presidente della Camera Laura, con un lungo messaggio su Facebook ha comunicato di essersi sottoa ad un delicato. Lauramalata, ildall’ospedale: “L’è andato bene ma il dolore è forte” su Notizie.it.

Advertising

rosatoeu : Pd, Laura Boldrini sui social dopo l'annuncio della malattia: 'L'operazione è andata bene, so che sarà lunga'. Gior… - Wolf46661569 : Allora Dio .. esiste ? Laura Boldrini ricoverata, il messaggio post-intervento: 'Dopo la terapia intensiva,… - UNDMofficial : New post: Boldrini intervento, ecco com’è andata l’operazione - cronachemezzog : LAURA BOLDRINI ha iniziato la fase riabilitativa post intervento - cronachelucane : LAURA BOLDRINI ha iniziato la fase riabilitativa post intervento - “ È come quando per raggiungere un posto hai dav… -