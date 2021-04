Valeria, giovane mamma di 23 anni si è laureata direttamente dal Santobono dove assiste il figlio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Valeria Carannante, 23 anni, si è laureata direttamente dall’Ospedale Santobono dove da alcuni giorni sta assistendo il figlio di un anno e mezzo. Un carattere ed una grinta fuori dal comune che merita di essere raccontata. La giovane 23enne Valeria si è laureata quindi in Scienze dell’Educazione direttamente, forse il destino, dall’ospedale pediatrico del Santobono. Un messaggio davvero importante che lascia il segno. Chi non molla alla fine riesce sempre nei suoi intenti. Dovrà essere orgoglioso di lei il piccolo Antonio, suo figlio, quando si renderà conto di quello che ha fatto la sua giovanissima ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –Carannante, 23, si èdall’Ospedaleda alcuni giorni stando ildi un anno e mezzo. Un carattere ed una grinta fuori dal comune che merita di essere raccontata. La23ennesi èquindi in Scienze dell’Educazione, forse il destino, dall’ospedale pediatrico del. Un messaggio davvero importante che lascia il segno. Chi non molla alla fine riesce sempre nei suoi intenti. Dovrà essere orgoglioso di lei il piccolo Antonio, suo, quando si renderà conto di quello che ha fatto la sua giovanissima ...

