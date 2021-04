Pisciotta-Palinuro | strada rifatta in tempi record FOTO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Conclusi i lavori di messa in sicurezza e consolidamento sullaregionale ex Ss447 train anticipo rispetto aiprevisti dal contratto. Decisa la soddisfazione di Cristano Greco (a lato), esponente del Pd e residente in zona: “Esprimo piena e viva soddisfazione, e nel contempo ringrazio la Provincia di Salerno nella persona del Presidente Michele Strianese e il settore viabilità coordinato dal dirigente Domenico Ranesi, il consigliere provinciale delegato alla viabilità Antonio Rescigno e le amministrazioni locali per l’attenzione e per la solerzia dimostrata nella risoluzione dell’annosa questione.L’arteria riveste un ruolo imprescindibile nell’economia locale e nell’intero variegato territorio, ...

