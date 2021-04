Masters 1000 Montecarlo | Lorenzo Sonego si arrende in due set ad Alexander Zverev

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si interrompe al secondo turno l’avventura dialdi Montercalo. L’azzurro ha alzato bandiera bianca davanti a unin grande spolvero. Il tedesco si è imposto col punteggio di 6-3 6-3. Il risultato, però, non deve ingannare in quanto il piemontese è stato autore di una partita di buonissimo livello.inizia in maniera molto determinata il match e nel quarto game trova il break, anche grazie alla collaborazione dell’azzurro che prima stecca il dritto e poi sbaglia un rovescio non impossibile (1-3). La reazione diarriva immediatamente ma il tedesco annulla le due palle break affidandosi al rovescio (1-4). Il piemontese continua a spingere sull’acceleratore e nel successivo turno di servizio ...

Quarta giornata deldi Montecarlo , secondodella stagione, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Fognini agli ottavi, eliminati Sinner, Cecchinato e Caruso. Tra i 'big', ...Basta l'aria di Montecarlo a Fabio Fognini per ritrovare colpi, gamba e vittorie. Il campione in carica, che nel 2019 è diventato nel Principato il primo azzurro a conquistare un, sfiderà agli ottavi di finale il serbo Filip Krajinovic , n.37 ATP (match in diretta su Sky Sport Uno): il 29enne di Belgrado è in vantaggio per 2 - 0 nel bilancio dei precedenti ATP ...Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il piemontese, numero 28 del mondo, ...Si interrompe al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego al Masters1000 di Montercalo. L’azzurro ha alzato bandiera bianca davanti a un Alexander Zverev in grande spolvero. Il tedesco si è imposto ...