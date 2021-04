LIVE – Brescia-Cantù 60-70, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 14 aprile 2021) Germani Brescia e Acqua S. Bernardo Cantù si sfidano nel 27° turno di Serie A1 2020/2021. Con 14 punti all’attivo, infatti, la squadra allenata da Bucchi occupa l’ultimo posto della graduatoria ed è destinata a lottare con tutte le proprie forze per evitare di chiudere in la regular season in quella posizione. Dal canto suo, anche la Germani sta navigando in acque particolarmente agitate e deve fare di tutto per evitare di naufragare. Sono passati più di 40 giorni dall’ultimo successo ottenuto in campionato dai biancoblù, forti di un vantaggio di quattro punti nei confronti della squadra ospite. Mercoledì 14 aprile alle ore 19:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Germanie Acqua S. Bernardosi sfidano nel 27° turno diA1. Con 14 punti all’attivo, infatti, la squadra allenata da Bucchi occupa l’ultimo posto della graduatoria ed è destinata a lottare con tutte le proprie forze per evitare di chiudere in la regular season in quella posizione. Dal canto suo, anche la Germani sta navigando in acque particolarmente agitate e deve fare di tutto per evitare di naufragare. Sono passati più di 40 giorni dall’ultimo successo ottenuto in campionato dai biancoblù, forti di un vantaggio di quattro punti nei confronti della squadra ospite. Mercoledì 14 aprile alle ore 19:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia Germani - Cantù: segui il live Non è in forma nemmeno Brescia, però, reduce da cinque sconfitte consecutive , l'ultima delle quali domenica scorsa, a Venezia contro la Reyer . Il match può essere seguito attraverso la radiocronaca ...

Posticipati a dicembre i concerti di Francesco Renga I live erano previsti a maggio 2021 nei teatri italiani. Quindi, il cantante si esibirà: 1 dicembre ...Teatro degli Arcimboldi - MILANO (recupero del 16 maggio) 11 dicembre - Teatro Dis_Play - BRESCIA (...

LIVE – Brescia-Cantù 54-57, Serie A1 2020/2021 basket RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it Germani- Cantù: segui il live Il match può essere seguito attraverso la radiocronaca su Radio Bresciasette. Sul nostro sito, aggiornamenti testuali ...

Diretta Brescia Cantù/ Streaming video tv: ultime speranze brianzole (basket A1) Diretta Brescia Cantù streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1.

