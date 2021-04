L’Inter sarà felice per le parole di Musso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS parlando anche del proprio futuro Lo ha detto pur senza dirlo: Juan Musso, portiere dell’Udinese, può salutare a fine stagione per fare il grande passo. Per giocare in Champions League, quindi in una big, magari del campionato italiano. Restando in Serie A. L’Inter è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Juan, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS parlando anche del proprio futuro Lo ha detto pur senza dirlo: Juan, portiere dell’Udinese, può salutare a fine stagione per fare il grande passo. Per giocare in Champions League, quindi in una big, magari del campionato italiano. Restando in Serie A.è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

