Inter | Conte e il turnover limitato | in nove oltre i 2mila minuti in campo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’vola in campionato anche senza: sono beni calciatori nerazzurrila soglia deigiocati L’che vola in campionato ha una particolarità: l’undici di Antonioè praticamente sempre lo stesso, quasi mai cambia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono ben 9 i calciatori nerazzurri che hanno giocatoin campionato; come se questi avessero disputato 22 partite su 30 per tutti e 90?. Comandano questa classifica Nicolò Barella (2332?) e, ovviamente, Samir Handanovic (2700?). Gli unici dueisti “titolari” sotto questa soglia sono Ivan Perisic, sotto i 1500?, e Christian Eriksen addirittura sotto i ...

Zero gol, ma anche zero assist in questa striscia da parte del terzetto scelto dain mezzo al ... E anche contro una difesa schierata, come contro il Cagliari, l'fa male ai fianchi, ......e dei motivi che hanno portato l'ad avere un così ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici. Per l'ex centrocampista di Palermo e Lazio la vera svolta della stagione dell'undici diè ...Pinamonti è il secondo giocatore di movimento meno utilizzato da Conte in Serie A: solo 50' in campo, ma può presto laurearsi campione d'Italia. Più passa il tempo e più si avvicina lo striscione del ...Sparito dai radar di Antonio Conte non solo per i progetti tecnici dell’allenatore nerazzurro, ma anche per una clausola presente nel suo contratto con l’Inter che prevederebbe il rinnovo automatico ...