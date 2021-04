In Rai manca il pluralismo perché non c’è un presidente di garanzia (Di mercoledì 14 aprile 2021) La commissione di Vigilanza Rai si è riunita ieri sera per audire il presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella. Tema al centro della discussione: la richiesta di Fratelli d’Italia di vedersi riconosciuto uno spazio ben superiore alla propria consistenza parlamentare in quanto unico partito di opposizione. Una discussione in gran parte davvero lunare, visti i problemi ben più gravi e urgenti che sta attraversando la Rai, a partire dai tentativi dell’amministratore delegato Salini e di questo Cda di prorogare il proprio mandato, ormai scaduto, per andare avanti con imbarazzanti carrellate di promozioni e assunzioni dell’ultimo minuto, fino a voler decidere i prossimi palinsesti. Nel merito della questione posta da Fdi, però, l’errore appare davvero sui presupposti della discussione: in Rai il problema del pluralismo, che è profondo e ha raggiunto il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) La commissione di Vigilanza Rai si è riunita ieri sera per audire ildell’Agcom Giacomo Lasorella. Tema al centro della discussione: la richiesta di Fratelli d’Italia di vedersi riconosciuto uno spazio ben superiore alla propria consistenza parlamentare in quanto unico partito di opposizione. Una discussione in gran parte davvero lunare, visti i problemi ben più gravi e urgenti che sta attraversando la Rai, a partire dai tentativi dell’amministratore delegato Salini e di questo Cda di prorogare il proprio mandato, ormai scaduto, per andare avanti con imbarazzanti carrellate di promozioni e assunzioni dell’ultimo minuto, fino a voler decidere i prossimi palinsesti. Nel merito della questione posta da Fdi, però, l’errore appare davvero sui presupposti della discussione: in Rai il problema del, che è profondo e ha raggiunto il ...

