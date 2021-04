“Game of Games – Gioco Loco”: le anticipazioni del terzo appuntamento (Di mercoledì 14 aprile 2021) In onda questa sera su Rai Due Torna questa sera Simona Ventura che conduce il terzo appuntamento con Game of Games – Gioco Loco, in prima serata su Rai2. Il grande lunapark si accende per una nuova spettacolare serata e si prepara ad accogliere 6 concorrenti NIP che, puntando sulle abilità di altrettanti valorosi VIP, concorreranno per cercare di accaparrarsi il montepremi in palio. Gli ospiti di questa puntata sono: Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. 6 VIP che presentano caratteristiche molto diverse tra loro, ma tutte fondamentali per superare le prove che il Game show, prodotto da Blu Yazmine, ha in serbo per loro. Ai concorrenti, l’arduo compito di scegliere con chi schierarsi per affrontare il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) In onda questa sera su Rai Due Torna questa sera Simona Ventura che conduce ilconofs –, in prima serata su Rai2. Il grande lunapark si accende per una nuova spettacolare serata e si prepara ad accogliere 6 concorrenti NIP che, puntando sulle abilità di altrettanti valorosi VIP, concorreranno per cercare di accaparrarsi il montepremi in palio. Gli ospiti di questa puntata sono: Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. 6 VIP che presentano caratteristiche molto diverse tra loro, ma tutte fondamentali per superare le prove che ilshow, prodotto da Blu Yazmine, ha in serbo per loro. Ai concorrenti, l’arduo compito di scegliere con chi schierarsi per affrontare il ...

