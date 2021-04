Bregnano | percepivano senza diritto il reddito di cittadinanza | nove rumeni denunciati

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 14 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Altricittadiniresidenti asono statiin stato di libertà poiché ritenuti responsabili delle violazioni in materia di Disposizioni per l’erogazione deldi. Come già successo il mese scorso, quando erano statiin cinque, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cantù e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.