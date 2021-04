Videogiochi in Italia nel 2020: la spesa supera i 2 miliardi di euro, ma i consumatori diminuiscono (Di martedì 13 aprile 2021) Anche l'industria Italiana per quanto riguarda i Videogiochi ha registrato un anno record nel 2020 con una spesa totale per hardware, software e prodotti correlati che è salita a oltre 2 miliardi di euro. L'ultimo report annuale di IIDEA mostra che i consumatori in Italia hanno speso 2,18 miliardi di euro lo scorso anno, in crescita del 21,9% rispetto agli 1,79 miliardi di euro registrati nel 2019. Il software rappresenta la stragrande maggioranza di questo dato, l'82%, per la precisione a 1,78 miliardi di euro, in crescita del 24,8% rispetto all'anno precedente. I giochi digitali sono stati il ??più grande generatore di entrate nel complesso, con 799 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Anche l'industriana per quanto riguarda iha registrato un anno record nelcon unatotale per hardware, software e prodotti correlati che è salita a oltre 2di. L'ultimo report annuale di IIDEA mostra che iinhanno speso 2,18dilo scorso anno, in crescita del 21,9% rispetto agli 1,79diregistrati nel 2019. Il software rappresenta la stragrande maggioranza di questo dato, l'82%, per la precisione a 1,78di, in crescita del 24,8% rispetto all'anno precedente. I giochi digitali sono stati il ??più grande generatore di entrate nel complesso, con 799 ...

