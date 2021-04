Morta Piper | cagnetta eroina antidroga | stroncata da un male incurabile ' Era una leggenda'

(Di martedì 13 aprile 2021) È rimasta, piegata su una sedia, la pettorina con la scritta: 'Polizia municipale di Firenze'. Apparteneva a un'agente speciale:eroe,e non solo , che era compagna di lavoro ...

Leggi anche > Ogni giorno, per anni, Fusi e Piper hanno setacciato Firenze nel servizio essenziale della tutela dei cittadini. Piper, razza Australian Shepherd, era bravissima anche nella bonifica di ... È rimasta, piegata su una sedia, la pettorina con la scritta: «Polizia municipale di Firenze». Apparteneva a un'agente speciale: Piper, cagnetta eroe, antidroga e non solo, che era compagna di lavoro ... Pluripremiata per le sue brillanti operazioni FIRENZE — Lutto nella polizia municipale di Firenze, Piper, un esemplare di Australian Shepherd, è deceduta a causa di un male incurabile. Le brillanti ...