Covid | Caspound si prende la piazza dei ristoratori di ‘IoApro’

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – Tutto come previsto. O come prevedibile. Casapound si è ‘mangiata’ la manifestazione apparecchiata dai ristoratori a Roma. Un migliaio, nella piazza a due passi da palazzo Chigi, sotto la pioggia: baristi, cuochi, proprietari di osterie e pizzerie. Al motto di ‘Ioapro’ si erano dati appuntamento in centro, anche se la manifestazione non era stata autorizzata dalla questura di Roma. La scena, però, se la sono presa tutta i neofascisti di via Napoleone III.