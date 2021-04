Bochicchio | truffa a Conte e i rapporti con un manager HSBC

(Di martedì 13 aprile 2021) Emergono ulteriori dettagli sulla figura di Massimo, il finanziere divenuto famoso per averto (tra gli altri) figure come Antonioe Patrice Evra, e al quale erano stati sequestrati 11 milioni nel mese di febbraio. Il Corriere della Sera ha infatti analizzato itra iltore e Samir Assaf, 61enne libanese ai L'articolo

...cucito da 15 milioni in ballo) fosse il rapporto di, fattosi le ossa nel vivaio del "Maddof dei Parioli" (cioè del finanziere Gianfranco Lande condannato nel 2015 per 160 milioni di...dal 2011 avrebbe 'raccolto attraverso le società Kidman Asset Management e Tiber Capital' da lui create, controllate e guidate a Londra (città dove viveva con mogli e figli prima di volare ...Emergono ulteriori dettagli sulla figura di Massimo Bochicchio, il finanziere divenuto famoso per aver truffato (tra gli altri) figure come Antonio Conte e Patrice Evra, e al quale erano stati ...Nei suoi appunti, datati 5 febbraio 2020, appaiono due investimenti per 15 e 5 milioni. Fra i clienti c’erano l’allenatore dell’Inter Antonio Conte e l’ambasciatore italiano in Gran Bretagna Raffaele ...