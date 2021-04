Alla Sinistra (Di martedì 13 aprile 2021) Siamo amici e compagni che hanno diviso in passato comuni esperienze nella Sinistra. Siamo “anziani”, generazione sessantottina e postsessantottina ancora combattivi. Ci unisce un comune sentire, ma anche un sentimento di smarrimento di fronte Alla mancanza di idee e di organizzazione che avvolge la Sinistra. Crediamo che tale sensazione sia molto diffusa. Siamo quelli che dicono che il governo Draghi non ci rappresenta. I partiti esistenti risultano un’insufficiente risposta in un mare di aspettative, di bisogni. Prevalgono le divisioni sulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 aprile 2021) Siamo amici e compagni che hanno diviso in passato comuni esperienze nella. Siamo “anziani”, generazione sessantottina e postsessantottina ancora combattivi. Ci unisce un comune sentire, ma anche un sentimento di smarrimento di frontemancanza di idee e di organizzazione che avvolge la. Crediamo che tale sensazione sia molto diffusa. Siamo quelli che dicono che il governo Draghi non ci rappresenta. I partiti esistenti risultano un’insufficiente risposta in un mare di aspettative, di bisogni. Prevalgono le divisioni sulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

