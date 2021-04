Wba | 3 - 0 al Southampton Ma la salvezza resta lontana

Advertising

Forse è tardi per Sam Allardyce evitare la prima retrocessione della sua carriera di allenatore, ma il manager del West Bromwich Albion sta facendo le cose con grande dignità. Il 3 - 0 sulporta i Baggies a - 8 dalla zona salvezza. I gol sono firmati da Costa Pereira su rigore (32'), Phillips (35') e Robinson (69'). I Saints sprecano un penalty al 94' con Ward - Prowse ed è ...Oggi i due posticipie Brighton - Everton. Premier League giornata 31 Fulham - Wolverhampton 0 - 1 90+2' Traoré Manchester City - Leeds 1 - 2 42' Dallas, 76' Torres, 90+1' Dallas ...Per il Southampton, invece, resta un quattordicesimo posto con dieci punti di margine sul Fulham che ha una partita in più. Il risultato matura nel primo tempo dove c’è solo il WBA in campo. Al 32' ...Tris che riaccende le speranze salvezza del West Bromwich Albion contro il Southampton nel posticipo della trentunesima ... A segnare il raddoppio del WBA è Phillips al 35' e così si va all’intervallo ...