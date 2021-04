"Un clic e abbiamo perso tutto": il racconto di una coppia vittima del phishing (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - "Ho eseguito un bonifico da 300 euro a un'assicurazione in modalità home banking, poi, qualche ora dopo, mi è arrivato un messaggio whatsApp sul telefono nell'ambito del servizio di messaggistica dell'istituto di credito che mi invitava a seguire una procedura per completare il bonifico. Ho cliccato sul link indicato ed è stato l'inizio della nostra fine". "In fumo i risparmi per le nostre figlie" Luca e la moglie Giovanna hanno perso 15mila euro, i risparmi di una vita destinati alle due figlie piccole. Vogliono che la loro storia venga divulgata per evitare che altri cadano nella stessa trappola, che tecnicamente si chiama phishing, mentre la loro legale, Giorgia Antonia Leone, sta cercando di recuperare il maltolto in quella che è comunque una procedura molto ostica e delicata. Luca e Giovanna non sono degli sprovveduti, ma ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - "Ho eseguito un bonifico da 300 euro a un'assicurazione in modalità home banking, poi, qualche ora dopo, mi è arrivato un messaggio whatsApp sul telefono nell'ambito del servizio di messaggistica dell'istituto di credito che mi invitava a seguire una procedura per completare il bonifico. Hocato sul link indicato ed è stato l'inizio della nostra fine". "In fumo i risparmi per le nostre figlie" Luca e la moglie Giovanna hanno15mila euro, i risparmi di una vita destinati alle due figlie piccole. Vogliono che la loro storia venga divulgata per evitare che altri cadano nella stessa trappola, che tecnicamente si chiama phishing, mentre la loro legale, Giorgia Antonia Leone, sta cercando di recuperare il maltolto in quella che è comunque una procedura molto ostica e delicata. Luca e Giovanna non sono degli sprovveduti, ma ...

Advertising

vetapj93 : @Adeleblabla Non trastiamo più nulla e abbiamo le nostre buone ragioni CLIC - talyaga491 : @vogliadiniente E poi ci siamo noi tizeta, che manco abbiamo mai fatto clic sul profilo della coppia, perché non ce… - SkillaElearning : Un lunedì 'pasquale' può essere il momento giusto per una pausa-ascolto piacevole e utile. Abbiamo raccolto in ques… - MarcoRandellini : RT @rsta: UN GIORNO DA PACCO Ventidue ore iniziate con un clic su una app, proseguite in un magazzino pieno di scaffali e finite sulla port… - MicheleBuonerba : RT @rsta: UN GIORNO DA PACCO Ventidue ore iniziate con un clic su una app, proseguite in un magazzino pieno di scaffali e finite sulla port… -