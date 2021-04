Pd | Schifani | ' Paese in difficoltà | imprudente spingere su temi divisivi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "In un momento di grave e perduranteper ilsuipiùall'interno della maggioranza ampia e variegata che sostiene il governo Draghi, significa scegliere la via di una marcata imprudenza. Una china che Forza Italia non intende in alcun modo assecondare". Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato, consigliere politico di Silvio Berlusconi, commentando le dichiarazioni del segretario del Pd, Enrico Letta, su ius soli e ddl Zan. "Quando abbiamo risposto al richiamo del Presidente della Repubblica per un governo capace di mettere in sicurezza il-aggiunge- ogni partito ha scelto, consapevolmente, di rinunciare ad alcune battaglie non condivise per lavorare insieme, con spirito ...