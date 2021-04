L’Appennino di Parma sperimenta l’App Vigilium

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 12 aprile 2021) I Comuni dell’Unione Pedemontana saranno i primi in Italia are, il software che elabora statistiche, mappe di rischio e luoghi sensibili In provincia dichi è dedito al crimine avrà da oggi vita meno facile. I Comuni dell’Unione Pedemontana parmense, grazie ad un accordo con la Regione, saranno infatti i primi in Italia a… L'articolo Corriere Nazionale.