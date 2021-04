Turchia, Yildiz (Ong): “Erdogan viola diritti, Ue non vuole vedere” (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA -“‘Dittatore’ è un termine politico. Erdogan però è prima di tutto un dirigente che viola i diritti umani, ma sembra che l’Europa non lo voglia vedere”. Così dichiara all’agenzia Dire Ali Yildiz, avvocato e direttore dell’organizzazione Arrested Lawyers Initiative che in Turchia lotta per difendere i diritti di avvocati e magistrati. L’esperto interviene sia sulle accuse lanciate dal premier italiano Mario Draghi al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sia sulla questione del “sofagate”, la poltrona negata alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen nel corso di una conferenza stampa ad Ankara. “Questa faccenda- continua Yildiz- ben rappresenta la vulnerabilità dell’Ue rispetto a un leader politico che normalmente compie abusi sui diritti delle persone, così come il fatto che l’Europa sia pronta a sacrificare i suoi valori in cambio di certi interessi”. Leggi su dire (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA -“‘Dittatore’ è un termine politico. Erdogan però è prima di tutto un dirigente che viola i diritti umani, ma sembra che l’Europa non lo voglia vedere”. Così dichiara all’agenzia Dire Ali Yildiz, avvocato e direttore dell’organizzazione Arrested Lawyers Initiative che in Turchia lotta per difendere i diritti di avvocati e magistrati. L’esperto interviene sia sulle accuse lanciate dal premier italiano Mario Draghi al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sia sulla questione del “sofagate”, la poltrona negata alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen nel corso di una conferenza stampa ad Ankara. “Questa faccenda- continua Yildiz- ben rappresenta la vulnerabilità dell’Ue rispetto a un leader politico che normalmente compie abusi sui diritti delle persone, così come il fatto che l’Europa sia pronta a sacrificare i suoi valori in cambio di certi interessi”.

