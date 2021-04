Papa Francesco: "Condividere tutto non è comunismo ma cristianesimo allo stato puro" (Di domenica 11 aprile 2021) Non è comunismo, ma cristianesimo allo stato puro la riforma proposta da Francesco alla Chiesa di oggi, modulata sull'esempio della prima comunità cristiana al tempo degli apostoli, che ruotava su una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Non è, mala riforma proposta daalla Chiesa di oggi, modulata sull'esempio della prima comunità cristiana al tempo degli apostoli, che ruotava su una ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? In esclusiva le chat di Ranieri Guerra, n.2 Oms: si vanta di aver bloccato il rappor… - Pontifex_it : Lasciamoci risuscitare dalla pace, dal perdono e dalle piaghe di Gesù misericordioso. Solo così la fede sarà viva.… - vaticannews_it : #10aprile Il cordoglio di #PapaFrancesco per la scomparsa del principe #filippodiedimburgo Il telegramma ????… - MacriGiovanna : RT @antoniodballaro: Papa Francesco oggi: - “Condividere la proprietà non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro” - “Sorella, fratell… - GcristianoD : Papà Wojtyla sconfisse il comunismo con il cristianesimo, papa Francesco sconfiggera' il cristianesimo con il comunismo -