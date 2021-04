Palù (Aifa): 'AstraZeneca non vietato a giovani, over 60 è indicazione' (Di domenica 11 aprile 2021) Il vaccino di AstraZeneca 'non è stato vietato e non è nemmeno controindicato tra i giovani'. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente di Aifa, sottolineando che nei confronti del siero anti - Covid anglo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) Il vaccino di'non è statoe non è nemmeno controindicato tra i'. Lo ha detto Giorgio, presidente di, sottolineando che nei confronti del siero anti - Covid anglo ...

