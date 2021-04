I Bafta 2021 incoronano “Nomadland” | in un palmarès nel segno delle donne

(Di domenica 11 aprile 2021) Il trionfatore dei: su 7 nomination ne porta a casa 4, a partire dalla più importante di tutte, miglior film, e poi regia a Chloé Zhao (seconda donna a vincere questo premio dopo Kathryn Bigelow nel 2009), attrice protagonista a Frances McDormand (seconda statuetta per lei) e fotografia a Joshua James Richards. Questo, in sintesi, il responso. Ma andiamo per ordine, cominciando col ricordare che per la prima volta nella storia del premio, la cerimonia deisi è svolta in due serate consecutive, sabato 10 e domenica 11, svoltesi come da tradizione alla Royal Albert Hall di Londra. Nella prima, la presentatrice Clara Amfo insieme a Rhianna Dhillon e Joanna Scanlan ha assegnato 8 riconoscimenti principalmente tecnici. Stasera è stata la volta di Edith Bowman e Dermot ...

Proprio il sopravvalutato Ma Rainey's Black Bottom ha scippato ila Pinocchio per il miglior trucco, aggiudicandosi anche quello per i costumi, con Sound of Metal giustamente premiato per il ...Sono stati annunciati i vincitori dell'edizionedei, i prestigiosi premi britannici, consegnati dalla British Academy of Film and Television ...(LaPresse) – Anthony Hopkins e Frances McDormand hanno vinto i premi rispettivamente come migliore attore e attrice protagonisti ai Bafta, British Academy of film and… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 11 APR - Trionfo per "Nomadland" ai Bafta, i premi del cinema britannico. Il film drammatico di Chloe Zhao, che racconta la storia di una comunità di anziani americani, lasciati ai ...