"Da noi non viene, perché?". Giletti infuriato con Speranza: ecco perché si collega con Fazio (Di domenica 11 aprile 2021) Massimo Giletti continua ad essere in polemica col ministro della Salute Roberto Speranza. Stavolta lo attacca, aprendo la puntata dell'11 aprile di Non è l'Arena, mostrandone l'intervento in diretta a Che tempo che fa: "Non viene mai da noi ma in questo momento è da Fazio". Da diverse puntate, seguendo il caso AstraZeneca, Massimo Giletti chiede la presenza del ministro Speranza in studio. Tutte le puntate, come in questa di oggi, c'è il suo sottosegretario Pier Paolo Sileri, ma il ministro esponente di Leu non ha mai accettato. "Noi non riusciamo mai ad avere il ministro Speranza. In questo momento è da Fazio. Noi cerchiamo delle risposte da Speranza per il piano pandemico, ma non ci facciamo illusioni", ha continuato a dire ...

