Calcio | Serie A | le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari | Conte sceglie Sensi e Sanchez

Advertising

tuttosport : Tosse improvvisa durante la conferenza di #Pirlo ?? - SkySport : PARMA-MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Rebic (8') ? #Kessié (43') ? #Gagliolo (66') ? #Leao (90+4') ??… - SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 30^ giornata - MCalcioNews : Cassano al veleno: 'Il calcio di Conte mi fa rabbrividire. Al presidente direi di mandarlo via'… - cn1926it : #Ziliani punge: “La #SerieA è quel campionato in cui per squalificare #Buffon…” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

C'è un dato negativo che accomuna Juventus e Genoa, avversarie nella trentesima giornata diA. Entrambe fino a questo momento hanno lasciato per strada dieci punti non riuscendo a gestire situazioni di vantaggio in partita. E ciò non può certo far piacere ad Andrea Pirlo e i suoi, che ...La stagione in cui si è interrotto il filotto di scudetti. Ma anche l'anno in cui è arrivato Federico Chiesa. Ne manca un pezzo, ma il 2020 - 21 della Juventus verrà con ogni probabilità ricordato ...Con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook la Florentia San Gimignano, guidata dal presidente Tommaso Becagli, conferma la sua peculiarità nel panorama del calcio femminile italiano. Sono par ...Milano, 11 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, lunch match della 30/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 12.30 a San Siro. Il tecnico ...