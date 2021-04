Burioni | ti amo! Tu sai far rivivere la mia ‘perduta frivolezza’ | non si vive di solo Pfizer

(Di domenica 11 aprile 2021) Roberto, scusami se mi permetto di chiamarti per nome, ma sento nel cuore un calore invincibile che mi unisce intimamente a te e a quello che sei: un liberatore. C’è una bellissima frase che dice: “Il contrario della vita non è la morte, è la paura”. Questa frase è profondamente vera: chi ha paura non. A corollario di questa frase ne riporto un’altra che dice: “Per essere felici ci vuole coraggio”. Roberto, sono un uomo sensibile, e sento che ho un estremo bisogno di essere felice e coraggioso, che senso ha svegliarsi al mattino senza provare l’esultanza quieta di essere al mondo e di fare parte di questo irripetibile mistero che si chiama vita? Quello che amo in te è questo: tu agisci da uomo di scienza, non crei false speranze, non addolcisci la pillola, sei schietto, lucido, ma anche umano, e sai che la speranza è un motore formidabile che innesca progetti, ...

Molto chiaro al riguardo anche Roberto, che ha dichiarato: "Ma c'è una cosa che mi dà molto,... Nongli appelli per principio. Ma in questo caso mi sento di farne uno alla Ministra Azzolina. ...Come sapete, non amo molto questo genere di situazioni ... Al tempo anche io andavo in estasi per i post caustici di Roberto Burioni. Forse sono cresciuto, forse sono invecchiato, forse ho imparato ...Se il servizio verifica che ci sono tutte le condizioni, procede con la vaccinazione mettendosi in contatto diretto con il paziente per fissare luogo, giorno e ora della vaccinazione Arezzo, 7 aprile ...