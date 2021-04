Vera Gemma | il fidanzato Jeda sbarca in Honduras

(Di sabato 10 aprile 2021) Nonostante abbia perso al televoto contro Awed e Gilles Rocca,è una delleprotagoniste di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Non solo l’attrice, ma anche il suoha attirato l’attenzione dei telespettatori (e della conduttrice Ilary Blasi).si è detto pronto a partecipare a L’Isola dei Famosi nelle vesti di naufrago. L’ipotesi sembra davvero utopistica, ma secondo Dagospia il produttore musicale potrebbe davvero volare in. “ina L’Isola.è di certo una delle indiscusse protagoniste della nuova edizione de L’ isola dei famosi. A suscitare molto interesse nel pubblico, il suo giovanissimo ...

Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, è diventato indirettamente uno dei protagonisti indiscussi dell'Isola dei Famosi e potrebbe presto diventare a tutti gli effetti magari sbarcando proprio in Honduras. Confidenze bollenti tra le tre naufraghe isolate a Playa Esperanza. Miryea Stabile ha infatti notato un Andrea Cerioli nei confronti della sua campagna di spiaggia, Elisa Isoardi. Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma sbarca all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione di Dandolo per Oggi e le parole del ragazzo.