Spezia-Crotone 3-2 | Italiano vede la salvezza ad un passo

(Di sabato 10 aprile 2021) Tre punti fondamentali per loche la ribalta nei minuti di recupero con Maggiore e Erlic. Quanti rimpianti per Cosmi Vittoria cruciale per lononostante una prestazione non all’altezza per gran parte della partita. Ildopo essere passato per due volte in vantaggio, spreca tantissimo ed esce sconfitto nei minuti di recupero. Tanti rimpianti per Cosmi ad undal riaccendere le speranze di unache ormai sembra andata. Loinizia la partita con il baricentro altissimo lasciando tanto spazio tra la difesa e il portiere, rischiando più di una volta di essere imbucati con semplici lanci lunghi a scavalcare la linea. Il, che ha un solo risultato a disposizione se vuole continuare ad alimentare le ultime flebili speranze ...