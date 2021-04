Monreale | tragico incidente con la bici | morto un ragazzo di 20 anni

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021) Aun 20enne èin seguito a un bruttocon la: nei pressi di viale Regione si è schiantato contro un palo e, dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, è deceduto. Credit: Marco Di Lauro/Getty Images (foto di repertorio)Tragedia a, in Sicilia, dove questa mattina undi 20a causa di un gravementre era in sella alla sua. Il giovane, secondo quanto riportato dai giornali locali, stava percorrendo viale Regione quando, all’altezza del Castellaccio, è andato a schiantarsi contro un palo. Ilsi è verificato intorno alle 12.30, in un tratto di strada in forte pendenza. ...