I Soliti Ignoti | è successo per la prima volta | cos’ha confessato Giusy Buscemi

(Di sabato 10 aprile 2021) Non era mai, colpo di scena a Il’ha detto in diretta,. Nella puntata andata in onda giovedì 8 aprile, del programma I, condotto da Amadeus, c’è stato un vero colpo di scena, se così possiamo dire. L’ospite -detective è stata, l’amatissima attrice, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

NaliOfficial : Stasera vi aspetto su Rai Uno ai Soliti Ignoti dalle 20.30 ?? Sorpresa ?? #Dieci #Nuda10 #solitiignoti - ilmessaggeroit : Soliti Ignoti, Valeria Fabrizi e l'oggetto che no ti aspetti. Amadeus spiazzato: «Cos'è?» - infoitcultura : I Soliti Ignoti: perché il pubblico attacca Amadeus? - infoitcultura : Camilla Petrucci protagonista a I soliti ignoti : Coltiva ulivi e produce Olio Sabina Dop - infoitcultura : Soliti Ignoti, doccia fredda per Valeria Fabrizi: “Ho visto troppo tardi…” -

Ultime Notizie dalla rete : Soliti Ignoti

Ti ritrovi dentro lo scorcio di strada dove inizia I, o nella strada che hanno percorso Audrey Hepburn e Gregory Peck nella loro corsa in Vespa in Vacanze romane, nella piazza dove ..., Valeria Fabrizi spiazza tutti e tira fuori un oggetto inaspettato dalla tasca. Amadeus incredulo: 'L'hai portato?'. Ieri sera il game show di Rai1 condotto da Amadeus. Ospite - ...Non era mai successo prima, colpo di scena a I Soliti Ignoti: Giusy Buscemi l’ha detto in diretta, cos’ha confessato. Non era mai successo prima, cos’ha detto l’amata attrice Nella puntata andata in ...Soliti Ignoti, Valeria Fabrizi spiazza tutti e tira fuori un oggetto inaspettato dalla tasca. Amadeus incredulo: «L'hai portato?». Ieri sera il game show di Rai1 condotto da Amadeus. Ospite-detective ...