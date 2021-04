Grassadonia sviene in campo: il precedente dell’arresto cardio respiratorio da calciatore (Di sabato 10 aprile 2021) Sono stati momenti di grande paura per le condizioni di salute dell’allenatore Grassadonia. Il tecnico è svenuto in campo durante il match del campionato di Serie B tra Brescia e Pescara, per la cronaca il match si è concluso sul risultato di 1-1: vantaggio dei padroni di casa con Jagiello, il pareggio è arrivato grazie a Dessena al 72?. Nel finale Grassadonia ha perso i sensi, immediato l’intervento dei sanitari con il trasferimento per accertamenti. Non è infatti la prima volta che si verifica un episodio del genere. L’allenatore Grassadonia ha un brutto precedente da calciatore che risale al 29 novembre del 1998 con la maglia del Cagliari. A Udine aveva avuto un arresto cardio respiratorio ed era stato salvato dall’intervento del portiere Scarpi e ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Sono stati momenti di grande paura per le condizioni di salute dell’allenatore. Il tecnico è svenuto indurante il match del campionato di Serie B tra Brescia e Pescara, per la cronaca il match si è concluso sul risultato di 1-1: vantaggio dei padroni di casa con Jagiello, il pareggio è arrivato grazie a Dessena al 72?. Nel finaleha perso i sensi, immediato l’intervento dei sanitari con il trasferimento per accertamenti. Non è infatti la prima volta che si verifica un episodio del genere. L’allenatoreha un bruttodache risale al 29 novembre del 1998 con la maglia del Cagliari. A Udine aveva avuto un arrestoed era stato salvato dall’intervento del portiere Scarpi e ...

