Bologna, Mihajlovic punta in alto: niente alibi (Di sabato 10 aprile 2021) Bologna - Sinisa Mihajlovic vuole fortemente che il finale di campionato del Bologna sia bello, guai se accadesse come l'anno passato quando una volta salva la squadra visse tra alti e bassi. Più ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021)- Sinisavuole fortemente che il finale di campionato delsia bello, guai se accadesse come l'anno passato quando una volta salva la squadra visse tra alti e bassi. Più ...

Advertising

romanewseu : #Bologna, #Mihajlovic: 'Pronto per andare alla Roma, ma ho rifiutato. #Fonseca sta facendo un buon lavoro' #ASRoma… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Roma-Bologna #Mihajlovic e quel no della Roma: “Io ero pronto, loro no” - Gazzetta_it : #Roma-Bologna #Mihajlovic e quel no della Roma: “Io ero pronto, loro no” - bologna_sport : #Bologna, ecco le dichiarazioni di Mihajlovic - rep_bologna : Roma-Bologna, Mihajlovic confessa: 'Ho gufato Spinazzola: non sapevo come marcarlo e s'è infortunato' [di Luca Bacc… -