Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 17:10 (Di venerdì 9 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano per emergenza covid tornano in arancione Piemonte Lombardia friuli-venezia Giulia emilia-Romagna e Toscana Campania Valle d’Aosta e Puglia dovrebbero restare Rossi la Sardegna da arancione invece passare al rosso e resta in dubbio la Calabria Ora Rossa queste le indicazioni che filtrano dal nuovo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute speranza sottolinea che le misure ha prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato con un tasso di diffusione del virus significativo le Intensive piene per cui dice dobbiamo essere molto prudenti E dovetti Nazionale scesa 0,92 ha 0,98 della scorsa settimana Secondo i dati del monitoraggio settimana le calanche di incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che arriva a 185 da 232 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano per emergenza covid tornano in arancione Piemonte Lombardia friuli-venezia Giulia emilia-gna e Toscana Campania Valle d’Aosta e Puglia dovrebbero restare Rossi la Sardegna da arancione invece passare al rosso e resta in dubbio la Calabria Ora Rossa queste le indicazioni che filtrano dal nuovo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute speranza sottolinea che le misure ha prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato con un tasso di diffusione del virus significativo le Intensive piene per cui dice dobbiamo essere molto prudenti E dovetti Nazionale scesa 0,92 ha 0,98 della scorsa settimana Secondo i dati del monitoraggio settimana le calanche di incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che arriva a 185 da 232 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, Galli a Sky TG24: non differire seconda dose Pfizer nei soggetti fragili Riaperture, Galli: 'Sistema a colori viene applicato in maniera fiscale' approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria ...

Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani Roma, 9 aprile 2021 - Daniele De Rossi è ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma da ieri sera. Queste le ultime notizie in merito all'ex giocatore giallorosso, risultato positivo al Coronavirus in seguito al focolaio nato nella Nazionale italiana dopo gli ultimi impegni europei. Le condizioni di De Rossi ...

Coronavirus ultime notizie. Ema: dopo AstraZeneca al via revisione anche per vaccino J&J Il Sole 24 ORE Vaccini, l'Ema valuta nuovi effetti collaterali in AstraZeneca e J&J L'Authority ha comunicato che il siero è sotto revisione per stabilire se esista un nesso causale, oltre che con i casi di trombosi, anche con alcune segnalazioni di sindrome da perdita capillare. Pro ...

Salute: online video pillole d'arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi La Medusa di Caravaggio, la Primavera del Botticelli e la Madonna della seggiola di Raffaello sono le prime Pills of Art Junior di questo canale, che si arricchirà ogni mese di nuove micro pillole aff ...

