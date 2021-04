(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il presidentehale. Erdogan reprime la stampa e la libertà accademica, arresta i parlamentari e destituisce i sindaci. Il risultato è che laè in crisi economica, in guerra con i vicini e i turchi soffrono repressione e mancanza di libertà". Così su Twitter Lia, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera.

Advertising

TV7Benevento : Turchia: Quartapelle, 'Draghi ha detto come stanno le cose'... - GioriFerrazzi : @EnricoLetta Detto dal PD fa morir dal ridere! Romano Prodi (2007)“La Turchia nell’UE è traguardo strategico”. PD b… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Quartapelle

SardiniaPost

...ha telefonato a Erdogan per esprimere preoccupazione per il rispetto dei diritti umani in, ... Lia'10 anni fa lafece un gesto forte a Istanbul si firmò il primo accordo contro la violenza sulle donne. 10 ... Lo scrive la deputata dem Lia, responsabile Esteri Pd,Il risultato è che la Turchia è in crisi economica, in guerra con i vicini e i turchi soffrono repressione e mancanza di libertà", ha twittato Lia Quartapelle, responsabile esteri del Pd.Il risultato è che la Turchia è in crisi economica, in guerra con i vicini e i turchi soffrono repressione e mancanza di libertà”. Così su Twitter Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri ...