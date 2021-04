Seveso | salvati otto cuccioli di cane abbandonati in strada dentro un sacco nero

Advertising

Il Cittadino di Monza e Brianza

Otto cagnolini - due femmine e sei maschi - sono stati salvati giovedì a Seveso, in via Tiziano, nelle vicinanze del fiume. Se una donna che passava di lì non avesse sentito il loro flebile pianto, i cuccioli sarebbero morti. Provvidenziale salvataggio giovedì pomeriggio a Seveso, in via Tiziano, a ridosso del fiume. A intervenire, in seguito alla segnalazione della cittadina, sono stati gli agenti della Polizia Locale. Otto cuccioli di cane erano chiusi in un sacco della spazzatura e gettati nel bosco lungo il fiume, una donna ha sentito il lamento e dato l'allarme.