Radio Dreamland compie un anno | serata evento il 12 aprile

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 9 aprile 2021) La ricorrenza verrà festeggiata lunedì 122021 alle 21 in diretta su Facebook alla pagina della. Per l’occasione interverrtutti gli speaker con notizie riferite ai campi di interesse dei propri programmi. L’idea della webè stata di Giancarlo Barbadoro, giornalista, musicista e poeta scomparso nel 2019. La sede è il magico ecovillaggio dinel Parco della Mandria. La web, che si definisce “la voce dell’ecospiritualità”, è gestita da Rosalba Nattero, direttore artistico e anima della, che ha raccolto l’eredità di Barbadoro e ha voluto dare seguito ai suoi progetti. Dice Nattero: “Siamo un gruppo di sognatori. Abbiamo un sogno: sogniamo un pianeta dove gli animali non vengano maltrattati, una Terra dove tutte le culture ...