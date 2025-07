Maxi incendio a Treviso fiamme a Cordignano | distrutte tre aziende colonna di fumo altissima

Un devastante incendio ha colpito la zona industriale di Cordignano, Treviso, causando ingenti danni e una colonna di fumo altissima. La distruzione di tre aziende mette in allarme l’intera comunità , che ora si trova a dover affrontare le conseguenze di un disastro senza precedenti. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità invitano i cittadini a mantenere massima prudenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica giornata.

Un vasto incendio è divampato all’alba del 7 luglio in via Cal di Lana nella zona industriale di Cordignano (Treviso), distruggendo l’azienda Tofano e la controllata VintageWood, propagandosi anche alla ditta Lacca. Nessun ferito, ma danni enormi e aria monitorata da Arpav. Il sindaco Campagna invita i cittadini a restare in casa con porte e finestre chiuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - treviso - cordignano - maxi

Treviso, incendio a Cordignano in una ditta di pannelli fotovoltaici: le immagini dei soccorsi - Un incendio di vaste proporzioni sta sconvolgendo Cordignano, nel Trevigiano, presso la ditta Tofano, specializzata in pannelli fotovoltaici e coperture industriali.

Cordignano, maxi incendio nella ditta di pannelli solari: vigili del fuoco al lavoro per ore; Maxi incendio a Treviso, fiamme a Cordignano: distrutte tre aziende, colonna di fumo altissima; Maxi incendio alla VintageWood a Cordignano: coinvolte altre due ditte, danni ingentissimi.

Maxi incendio a Treviso, fiamme a Cordignano: distrutte tre aziende, colonna di fumo altissima - Un vasto incendio è divampato all’alba del 7 luglio in via Cal di Lana nella zona industriale di Cordignano (Treviso), distruggendo l’azienda Tofano ... Come scrive fanpage.it

Cordignano, potente incendio in un'azienda che realizza pannelli solari - incendio ha coinvolto l'azienda che produce pannelli solari, i vigili del fuoco attivi già da stamattina per spegnere le fiamme. Segnala notizie.it