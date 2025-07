Arbitri sanniti festa di fine stagione con un grande ritorno | Carmine is back!

I tifosi degli arbitri sanniti si preparano a celebrare un momento speciale: la festa di fine stagione 2024-2025, un evento ricco di emozioni e sorprese. Dopo un anno intenso, tra successi e sfide, l’atmosfera è ancora più suggestiva con il grande ritorno di Carmine. Un’occasione unica per guardare avanti con entusiasmo e rivivere i momenti più belli di questa stagione memorabile. La serata è destinata a lasciare un segno indelebile…

Tempo di lettura: 3 minuti Ieri sera, presso un'azienda agrituristica immersa nel verde delle campagne sannite, la Sezione AIA di Benevento degli arbitri di calcio ha tenuto la festa di fine stagione sportiva 2024-2025, chiusasi lo scorso 30 giugno. Il presidente della Sezione di Benevento, Daniele Mazzulla, ha aperto la serata ringraziando tutti gli associati (oltre 130 tra arbitri, assistenti e osservatori arbitrali) per il grande attaccamento ai doveri associativi dimostrato nel corso della stagione sportiva appena conclusa, la quale è stata foriera di un'altra grande soddisfazione per la promozione nell'Organo tecnico nazionale Serie D (CAN D) del giovanissimo arbitro Matteo Della Porta.