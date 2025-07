L’ultima di Lollobrigida | Nei paesi dove non si beve vino si vive di meno

L’ultima di Lollobrigida scuote il dibattito sul vino in Italia, sostenendo che in paesi dove il consumo è meno diffuso si vive più a lungo. Durante la presentazione di Divinazione Expo 2024, il ministro ha puntato il dito contro chi alimenta un clima negativo verso il settore vinicolo, lasciando aperta una riflessione sulla cultura e le abitudini del nostro paese. Una dichiarazione che invita a meditare sul valore di un prodotto simbolo della nostra tradizione.

Durante una conferenza stampa organizzata in occasione della presentazione del docufilm Divinazione Expo 2024, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha suscitato nuove polemiche per alcune dichiarazioni sul vino e sul calo dei consumi in Italia. A suo giudizio, parte della responsabilità andrebbe attribuita a chi contribuisce a generare un clima ostile verso il prodotto: «Se tutte le mattine ti alzi e leggi qualche indemoniato che ti dice che il vino ti uccide, tu pure se ti piace non lo bevi più ». Parole che si inseriscono nel pensiero lollobrigidano, come quando a febbraio 2025 disse che «anche un consumo eccessivo di acqua può portare alla morte». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’ultima di Lollobrigida: «Nei paesi dove non si beve vino si vive di meno»

In questa notizia si parla di: vino - lollobrigida - ultima - paesi

Uiv: “Vietato produrre troppo vino, si rischia il crollo dei prezzi”. Ma Lollobrigida replica: “Basta depressionismo” - Nel cuore dell’industria vinicola italiana, la recente discussione sulla sovrapproduzione si fa sempre più vivace.

Il vino della longenvità. Nuova gaffe di Lollobrigida: "Nelle nazioni dove non si beve, si vive meno” di HHuffPost Italia Il vino della longenvità. Nuova gaffe di Lollobrigida: Nelle nazioni dove non si beve, si vive meno”, "Criminalizzarne il consumo fa più danni d Vai su Facebook

Il vino della logenvità. Nuova gaffe di Lollobrigida: "Nelle nazioni dove non si beve, si vive meno” Vai su X

La curiosa origine della frase di Lollobrigida sull’acqua che “fa male”; Stati generali del vino, Lollobrigida: L'abuso di acqua puo' portare alla morte; Stati Generali del Vino: tre dichiarazioni passate in sordina di Lollobrigida, Cotarella e Frescobaldi.

Lollobrigida, alla firma il decreto che anticipa la possibilità di produrre vino dealcolato - In queste ore verrà firmato il decreto che anticipa la possibilità di produrre vino dealcolato all'inizio dell'autunno e quindi anticipa rispetto alla data prevista del primo gennaio. ansa.it scrive

Lollobrigida si sbilancia sull’ultima “follia” sui vini - MSN - Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, ha definito la proposta dell'Unione Europea in merito alle etichette come una "follia", parlando di una "aggressione ideologica" contro il vino. Come scrive msn.com