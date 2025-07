Distributori di acqua fresca gratis a Bologna per combattere il caldo | da quando

Bologna si prepara a combattere il caldo estivo con una novità rinfrescante: dall 21 luglio, 12 distributori di acqua gratuita saranno attivi in diverse zone della città. In collaborazione con Hera, questa iniziativa mira a promuovere il consumo di acqua sana e ridurre l’uso di plastica monouso. Un gesto semplice ma importante per rendere Bologna più fresca e sostenibile, e tu potrai approfittarne…

Bologna, 7 luglio 2025 – Saranno installati nella settimana del 21 luglio in diverse zone della città 12 distributori di acqua (refrigerata o a temperatura ambiente): sia in centro, in prossimità delle zone dove saranno posizionati i cento alberi, sia nei quartieri fuori dal centro. Il dettaglio si sta definendo in questi giorni in collaborazione con Hera, che ha fornito gli apparecchi dai quali si potranno riempire borracce o bicchieri, e che provvederà agli allacci. “Accanto ai piani di medio e lungo periodo che prevedono più verde, desigillazione di ettari di cemento in città e un piano dedicato al centro storico – commenta l’assessora con delega al Fondo riparazione e adattamento climatico Anna Lisa Boni – proseguiamo con le azioni previste per combattere le isole di calore e dare sollievo alla popolazione rispetto al caldo estremo che sempre di più registriamo in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Distributori di acqua fresca gratis a Bologna per combattere il caldo: da quando

In questa notizia si parla di: distributori - acqua - bologna - fresca

Autostrada chiusa per ore, traffico bloccato e deviato, lunghe code con distribuzione d'acqua agli automobilisti fermi sotto il sole cocente. Pomeriggio di passione lungo la A13, dove intorno a mezzogiorno un camion si è rovesciato all’altezza del chilometro 29, Vai su Facebook

Distributori di acqua fresca gratis a Bologna per combattere il caldo: da quando; Dopo rifugi climatici, a Bologna distributori d'acqua fresca; Acqua alla spina, la mappa delle casette a Bologna e provincia.

Distributori di acqua fresca gratis a Bologna per combattere il caldo: da quando - Dopo i rifugi climatici e gli alberi nelle piazze, ecco un’altra iniziativa del Comune per fronteggiare le temperature estreme di questa estate: si tratta di 12 nuove istallazioni ... Lo riporta msn.com

Dopo rifugi climatici, a Bologna distributori d'acqua fresca - Dopo i "rifugi climatici" e gli alberi nelle piazze, il Comune di Bologna mette in campo un'altra iniziativa per consentire ai cittadini di fronteggiare le temperature estreme di questo periodo: in di ... Riporta ansa.it