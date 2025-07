Migranti in prima metà 2025 sbarcate in Italia 31.238 persone

Gli sbarchi di migranti in Italia nel 2025 hanno raggiunto un'impennata senza precedenti, con oltre 31.200 persone arrivate tra gennaio e luglio, secondo i dati del Ministero dell’Interno. Questo aumento rispetto agli anni passati solleva nuove sfide e domande sulla gestione dei flussi migratori. La situazione richiede attenzione e soluzioni mirate per garantire sicurezza e integrazione. Ma quali saranno le prossime mosse?

Migranti, nuova impennata degli sbarchi nella prima metà del 2025 sulle coste italiane. I dati sono del ministero dell'Interno. Dal 1 gennaio al 7 luglio 31.238 arrivi. Dal primo gennaio al 7 luglio 2025 sono stati 31.238 i migranti sbarcati nel nostro Paese. Lo riporta il cruscotto statistico del ministero dell'Interno. Migranti: quanti furono gli sbarchi nel 2023 e 2024. I dati dei primi mesi di quest'anno segnano dunque un'impennata rispetto allo scorso anno, anche se sono meno della metà rispetto al 2023. Nello stesso periodo, infatti, l'anno scorso gli sbarchi furono 26.664 e nel 2023 furono 69.

Accoglienza e assistenza dei migranti vulnerabili, prima Prefettura in Italia a redigere le procedure operative standard - In Italia, la prima prefettura a redigere le Procedure Operative Standard per l’accoglienza e l’assistenza dei migranti vulnerabili ha rivoluzionato il settore.

? Naufragio a 45 miglia da #Lampedusa: recuperato il corpo di una donna, “cinque o sei dispersi”, sbarcate sull’isola 87 persone, soccorse da un peschereccio tunisino. Dolore per l’ennesima tragedia della frontiera, che si sarebbe potuta evitare con canali Vai su X

