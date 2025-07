Sanità l' AIOP Lazio a L' Italia che Abiteremo Pigozzi | Salute parte integrante dell' abitare

Il futuro dell'abitare non può prescindere dall'integrazione tra salute e qualità della vita, dove il benessere diventa un elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile. L'Associazione Italiana Ospedalità Privata Lazio si impegna a promuovere modelli innovativi che valorizzino la salute come parte integrante dell'ambiente in cui viviamo, contribuendo a costruire città più sane, resilienti e all'avanguardia. Solo così possiamo immaginare un domani migliore per tutti.

L'Associazione Italiana Ospedalità Privata Lazio partecipa oggi all'incontro “L'Italia che Abiteremo”, promosso da Remind – Filiera Immobiliare, in programma a Roma presso il Conference Center di Palazzo INAIL. A rappresentare l'AIOP Lazio, il Presidente Maurizio Pigozzi, intervenuto all'interno del panel “Salute tra sanità pubblica e privata”, dedicato all'integrazione tra sistema sanitario e sviluppo urbano. «Il futuro dell'abitare non può prescindere dal diritto alla salute, che rappresenta il primo mattone di una società equa, moderna e resiliente – ha dichiarato Pigozzi –. In questa prospettiva, il contributo della sanità privata accreditata si conferma essenziale nel garantire un'offerta di cura accessibile, efficiente e integrata con il sistema pubblico». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, l'AIOP Lazio a "L'Italia che Abiteremo". Pigozzi: "Salute parte integrante dell'abitare"

