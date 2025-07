LIVE Sonego-Shelton 6-3 1-6 1-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’americano domina il secondo set

Vivi in tempo reale l’emozionante incontro di Wimbledon 2025 tra Sonego e Shelton, con il talento americano che domina il secondo set. Segui ogni scambio, dalla risposta di dritto di Shelton alle azioni degli italiani, e resta aggiornato grazie alla nostra diretta live. Non perdere neanche un colpo: clicca qui per rimanere sempre connesso e vivere l’atmosfera unica dello Slam londinese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DIMITROV (3° MATCH DALLE 14.30) 30-0 L’americano stecca la risposta di dritto su una seconda lenta e lavorata verso il corpo 15-0 Regalo di Shelton che spedisce lungo un dritto da pochi passi dalla rete. 1-1 Gioco Shelton: scappa in lunghezza la risposta bloccata dell’italiano. 40-0 Seconda in kick ad uscire e discesa a rete per Shelton. Sonego cerca la risposta in lungolinea ma colpisce male la palla 30-0 Prima al centro vincente. 15-0 L’americano lascia andare il braccio chiudendo con il secondo smash Al servizio Ben Shelton 1-0 Gioco Sonego: prima al centro vincente per l’italiano che prova a caricarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 6-3, 1-6, 1-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’americano domina il secondo set

