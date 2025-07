Romania a Bucarest migliaia in piazza contro l' austerity del governo

A Bucarest, migliaia di cittadini scendono in piazza per dire basta alle misure di austerità del governo rumeno. In un clima di forte mobilitazione, sindacati e cittadini uniscono le forze contro aumenti fiscali, tagli alla spesa pubblica e restrizioni agli stipendi e alle pensioni. La protesta riflette un malcontento crescente che potrebbe scuotere le fondamenta della politica economica nazionale, aprendo un capitolo cruciale nel futuro del paese.

Migliaia di dimostranti sono scesi in piazza lunedì a Bucarest, in Romania, in una manifestazione convocati dai sindacati contro le misure di austerità annunciate dal governo per ridurre il deficit di bilancio del Paese. Il pacchetto di austerità proposto dal governo rumeno prevede aumenti delle tasse, tagli alla spesa pubblica e modifiche ai contributi previdenziali. Previsto inoltre un tetto temporaneo agli stipendi e alle pensioni del settore pubblico nel 2026. Le misure principali includono l’aumento dell’aliquota Iva standard dal 19% al 21%, l’accisa sui carburanti di circa il 10% e la tassa di circolazione di quasi l’80%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Romania, a Bucarest migliaia in piazza contro l'austerity del governo

