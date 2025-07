Studentessa scomparsa a Carovigno | ritrovati effetti personali ma di lei non c' è traccia

La scomparsa di Mariia Buhaiova, 18enne ucraina, a Carovigno desta grande preoccupazione. Dopo il ritrovamento degli effetti personali nella sua stanza, tra cui passaporto e cellulare, le autorità intensificano le ricerche, ma di lei ancora nessuna traccia. La comunità resta in ansia, mentre le forze dell'ordine lavorano senza sosta per fare luce su questo mistero. La speranza di ritrovarla al sicuro non si spegne.

Tra gli effetti personali ritrovati dai carabinieri nella stanza di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa da venerdì dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, dove stava svolgendo uno stage con l'Università di Bratislava, ci sono un bigliettino con alcuni numeri di telefono, il passaporto e il cellulare. Nella Prefettura di Brindisi si è svolto un tavolo di coordinamento per le attività di ricerca sta mattina. Il tavolo ha concordato sulla necessità di proseguire, in maniera capillare, nelle attività di perlustrazione della zona circostante sia per terra che per mare, estendendo il raggio di azione dei droni per la ricognizione aerea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Studentessa scomparsa a Carovigno: ritrovati effetti personali ma di lei non c'è traccia

