Aggrediti e rapinati alle Cascine violenza a Firenze Arrestato un 19enne

Notizie di cronaca che scuotono Firenze: nella notte tra sabato e domenica, due giovani sono stati vittime di un'aggressione violenta alle Cascine, culminata in una rapina. La polizia ha arrestato un 19enne sospettato di essere coinvolto nell'atto, mentre le indagini continuano per accertare l'intera dinamica. √ą un episodio che evidenzia quanto la sicurezza nei luoghi pubblici debba essere priorit√°ria, e ci ricorda l‚Äôimportanza di vigilare sempre sulla propria incolumit√†.

Firenze, 7 luglio 2025 ‚ÄstUn 22enne italiano e una 27enne di origine francese sono stati aggrediti a scopo di rapina in¬†piazza Vittorio Veneto, alle Cascine a Firenze, nella notte tra sabato e domenica scorsi. I due hanno¬†riportato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in 10 e 7 giorni dai sanitari dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ad agire sarebbero stati in due, anche se gli agenti hanno arrestato soltanto¬†uno dei presunti autori, un 19enne gi√† noto per reati contro il patrimonio: tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale i reati ipotizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Aggrediti e rapinati alle Cascine, violenza a Firenze. Arrestato un 19enne

