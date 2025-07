Imprese oltre 283 milioni per l’innovazione Tamajo | I bandi la prossima settimana

Imprese siciliane, preparate a un'opportunità senza precedenti: oltre 283 milioni di euro destinati all'innovazione tecnologica! Dopo l'approvazione della giunta regionale, i sei bandi del PR FESR Sicilia 2021-2027 saranno pubblicati già dalla prossima settimana, offrendo al tessuto produttivo risposte rapide e concrete. Non andiamo in vacanza: il nostro impegno per lo sviluppo e la competitività della regione continua forte e determinato. Restate sintonizzati e abbonatevi a DayItalianews!

In arrivo oltre 283 milioni di euro per i processi di innovazione tecnologica delle imprese siciliane. Dopo il via libera della giunta regionale, l'assessorato alle Attività produttive annuncia, infatti, che saranno pubblicati già dalla prossima settimana i sei bandi previsti dal Pr Fesr Sicilia 2021-2027, al fine di garantire al tessuto produttivo risposte concrete in tempi celeri. «Non andiamo in vacanza: il nostro obiettivo è pubblicare i bandi il prima possibile – dichiara l'assessore Edy Tamajo –. Le imprese siciliane hanno bisogno di strumenti operativi, non di attese.

