Mbappé ritira la denuncia contro il Psg per mobbing continua la causa per gli arretrati

In un colpo di scena, Mbappé ha deciso di ritirare la denuncia contro il PSG per mobbing, mentre prosegue la battaglia legale per gli arretrati. Un gesto che apre nuovi scenari nel mondo del calcio, proprio mentre si prepara a sfidare mercoledì alle 21 la sua ex squadra nella semifinale del Mondiale per Club. La partita si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

