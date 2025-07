Ex gieffino torna a parlare di Zeudi Di Palma | le critiche

Dopo il Grande Fratello 2024, Alfonso D’Apice torna a far parlare di sé, questa volta affrontando le critiche rivolte a Zeudi Di Palma. L’ex gieffino, noto per la sua riservatezza e sincerità, non ha esitato a condividere le sue opinioni, stimolando un acceso dibattito tra fans e detrattori. Le sue parole svelano un lato inaspettato di lui, dimostrando che anche nei confronti di vecchie conoscenze si può mantenere un atteggiamento autentico e diretto.

Ex gieffino, Alfonso D’Apice dopo il Grande Fratello torna a parlare di una ex gieffina: ecco le sue nuove dichiarazioni. Ex gieffino, Alfonso D’Apice è entrato nella Casa con un sorriso timido, gli occhi pieni di curiosità e un passato che pesava più di quanto volesse far vedere. Originario di Napoli, ha lasciato il Grande Fratello 2024 da protagonista silenzioso: uno di quelli che non urlano, non si impongono, ma restano impressi. Dopo la sua uscita a febbraio, i riflettori non si sono spenti: oggi Alfonso è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, più autentico e consapevole. Leggi anche La trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini Le sue nuove dichiarazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ex gieffino torna a parlare di Zeudi Di Palma: le critiche

In questa notizia si parla di: gieffino - torna - parlare - zeudi

#GrandeFratello, Alfonso D’Apice punge gli ex coinquilini della Casa e svela a quale programma tv vorrebbe partecipare L’ex gieffino ha parlato anche dell’ultima edizione di Temption Island e della sua relazione con Chiara Cainelli. E su Zeudi… Vai su X

Temptation Island 2025: ecco Emanuele Fiori, dal “caso Zeudi” al ritorno in TV per far tremare le coppie! Vai su Facebook

Grande Fratello, ex gieffino: ”Lorenzo il più finto, Shaila la più ipocrita. Zeudi a Verissimo? Bene così”; Grande Fratello, ex gieffino spara a zero su Zeudi: Hanno fatto bene a non invitarla a Verissimo; GF, Lorenzo anticipa: Esce Helena. Attacco spietato di Tommaso.

Ex gieffino torna a parlare di Zeudi Di Palma: le critiche - Ex gieffino, Alfonso D'Apice dopo il Grande Fratello torna a parlare di una ex gieffina: ecco le sue nuove dichiarazioni ... Da 361magazine.com

Grande Fratello, Zeudi Di Palma torna a parlare di Helena Prestes: ''Pensa io sia riflesso della sua luce'' - MSN - Il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes si è incrinato in maniera irreversibile. Secondo msn.com